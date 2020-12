Wrc Monza: Ogier (Toyota) campione del mondo rally e Hyundai vince il titolo costruttori

Venerdì si sono disputate cinque prove speciali, tutte all'interno del parco brianzolo con un alternarsi di asfalto, cemento e fango con numerose pozzanghere che insidiavano il percorso. Il tutto per un totale di quasi 70 km cronometrati.

Una tappa molto difficile che ha visto un errore che ha cambiato la corsa al titolo: Neuville ha toccato una barriera di cemento in una chicane danneggiando la sua Hyundai i20 Wrc che in una grossa pozzanghera ha deciso di spegnersi e non partire più.

A fine giornata il podio virtuale prevedeva: Sordo (Hyundai) era in testa, davanti a Lappi (Ford) e Ogier (Toyota).

Seconda tappa: l'incertezza di neve e ghiaccio

Nella giornata di sabato, gli equipaggi si sono spinti nella bergamasca per svolgere le prove speciali sulle strade di montagna per un totale di circa 127 km cronometrati. Con un fattore da non sottovalutare: nelle ore precedenti aveva nevicato e il freddo, in alcuni punti, aveva creato delle lastre di ghiaccio sulla strada. A quel punto era fondamentale il lavoro svolto dai ricognitori (auto che passano prima della chiusura della strada per verificare le note di un determinato equipaggio per segnare eventuali curve pericolose).

E in una di queste curve pericolose Evans (Toyota) ha perso il controllo dell'auto scivolando su una lastra di ghiaccio e finendo nella rivetta del bosco. L'equipaggio è uscito senza riportare danni ma non è stato possibile riportare l'auto sulla sede stradale, concludendo così la corsa la titolo per il pilota inglese.