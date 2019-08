WRC: Tänak sempre più vicino al titolo. E aperti i giochi del campionato costruttori di Giulia Paganoni

Un passo importante verso la conquista del mondiale, quello di Tänak sulla sua Toyota Yaris Wrc, al Rally di Germania, che sale sul gradino più alto del podio. Una gara difficile per i diretti avversari Neuville su Hyundai e Ogier su Citroën. Bella tripletta del Toyota Gazoo Raing con Meeke e Latvala rispettivamente secondo e terzo.

In Germania è andato in scena un weekend da incorniciare per Ott Tänak che sale sul gradino più alto del podio aumentando ancora il suo vantaggio nel campionato piloti a 33 punti, con i compagni di squadra Kris Meeke e Jari-Matti Latvala che si sono uniti a lui sul podio.

Per la prima volta Toyota conquista le prime tre posizioni in una gara del Wrc difficile che permette loro di consolidare la posizione in classifica a otto punti dalla capolista nel campionato costruttori, Hyundai.

Com'è andata la gara

Tänak ha guidato la gara quasi dall'inizio portando a casa insieme al co-pilota Martin Järveoja la loro terza vittoria sull'impegnativo evento sull'asfalto tedesco. Dopo un'intensa battaglia hanno creato un gap con i concorrenti sulle temibili tappe di Panzerplatte sabato pomeriggio, quando Meeke e Latvala sono saliti sul podio.

L'ultimo giorno i tre team hanno protetto le loro posizioni, con Tänak che alla fine ha vinto di 20,8 secondi ottenendo la quinta vittoria dell'anno. Il secondo posto di Meeke e il copilota Seb Marshall rappresenta per loro il loro primo podio per la Toyota, mentre il terzo posto per Latvala e Miikka Anttila è stata una conferma del loro risultato nel round precedente in Finlandia.