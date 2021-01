Wrc2021: ecco calendario e tutte le novità della nuova stagione

L'equipaggio disputerà solo alcune gare del Wrc dato che, come è accaduto anche in passate stagioni, il pilota spagnolo si alternerà con Craig Breen alla guida della terza auto del team Hyundai. Sarà comunque un equipaggio da tenere d'occhio dato l'apporto fondamentale di Sordo nella conquista del titolo costruttori per la casa coreana nella stagione 2020, quando ha conquistato anche per la seconda volta consecutiva la vittoria al Rally Italia Sardegna.

Le Wrc Plus: confermati Hyundai, Toyota e Ford M-Sport

I team ufficiale per la nuova stagione sono confermati quelli che già hanno partecipato alla passata stagione.

Hyundai metterà in campo uno schieramento comporto da tre auto e quattro equipaggi, Tänak, Neuville e sulla terza auto Breen e Sordo si alterneranno.

Toyota Gazoo racing ha confermato i tre equipaggi di punta: Ogier, Evans e il giovane Rovamperä.

Infine, per il team di Wilson, Ford M-Sport gareggeranno Greensmith, Suninen e Fourmaux, quest'ultimo, pilota francese che ha corso diverse gare anche in Italia durante la stagione 2020, si alternerà tra la classe regina e le Wrc2.