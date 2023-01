Wrc2023: tutto pronto per il rallye di Monte Carlo. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Il team continua a lavorare duramente per migliorare questo pacchetto e il cambiamento più evidente nell'auto del 2023 è la nuova conformazione del parafango posteriore con una presa di raffreddamento rivista per il sistema ibrido della vettura. Altri sviluppi includono un nuovo set-up del motore con una potenza più elevata.

La line-up è composta dal finlandese Kalle Rovanperä che torna a difendere il titolo insieme al copilota Jonne Halttunen. Ad affiancarli ancora una volta per l’intera stagione dai due secondi classificati del campionato, Elfyn Evans e Scott Martin. Mentre l’otto volte campione Sébastien Ogier inizierà un'altra stagione in cui correrà solo in una parte degli eventi sulle strade di casa nelle Alpi francesi (dove punterà al record di nove vittorie al Rallye Monte-Carlo) continuando a correre con il copilota Vincent Landais dopo aver unito le forze alla fine dello scorso anno. Takamoto Katsuta si farà avanti per condividere il terzo slot del team con Ogier durante la stagione in un ulteriore quarto slot insieme al co-pilota Aaron Johnston.

Hyundai: nuovo team manager e grandi ambizioni per il 2023

Dopo un 2022 caratterizzato da una curva di apprendimento piuttosto impegnativa con il debutto della Hyundai i20 N RaIIy1 Hybrid, il team di Alzenau ha lavorato nelle ultime settimane per migliorare ulteriormente la vettura in vista della nuova stagione. La prima uscita ufficiale per la i20 N RaIIy1 Hybrid nella sua versione aggiornata è il Rally di Monte-Carlo.

Sono tre gli equipaggi allo start al volante delle Hyundai i20 N RaIIy1 Hybrid per dare il via alla decima stagione del team, con l'ambizione di puntare ai vertici delle classifiche: il vincitore del 2020 Thierry Neuville con Martijn Wydaeghe, i nuovi arrivati Esapekka Lappi e Janne Ferm e gli spagnoli di grande esperienza Dani Sordo e Cândido Carrera.

M-Sport Ford: il ritorno di Tänak

Il team M-Sport Ford World Rally Team si prepara per il round di apertura del FIA World Rally Championship 2023 e per il ritorno di Ott Tänak ai ranghi Ford dopo un'assenza che si protrae dal 2017.