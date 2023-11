WSJ: l’aggregatore di Amazon Thrasio a un passo dal fallimento

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Thrasio Holdings, azienda statunitense specializzata nell’acquisizione di venditori di terze parti per le piattaforme di commercio elettronico come Amazon, si sta preparando a dichiarare bancarotta per far fronte al crollo post-pandemia della spesa online, secondo quanto riportato ieri dal Wall Street Journal.

Negli ultimi anni Thrasio è stata assistita dalla società di consulenza AlixPartners con sede a New York, la cui professionista Holly Etlin sta attualmente lavorando con l’azienda, secondo quanto riportato dal quotidiano economico Usa, che cita persone a conoscenza del dossier. L’aggregatore non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Reuters.

Loading...

Nel 2021, Thrasio ha dichiarato di aver raccolto 1 miliardo di dollari in un round di finanziamento guidato dalla società di private equity Silver Lake, portando il suo finanziamento totale a 3,4 miliardi di dollari. L’azienda ha lavorato con lo studio legale Kirkland & Ellis per esplorare le opzioni di ristrutturazione, come riportato dal Journal a settembre.