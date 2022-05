Wsj, Musk vuole quotare di nuovo Twitter fra qualche anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Elon Musk intende quotare nuovamente Twitter nei prossimi anni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il patron di Tesla avrebbe detto agli investitori che potrebbe far sbarcare nuovamente la società che cinguetta a Wall Street nell’arco di tre anni dalla sua acquisizione. Musk ha offerto 44 miliardi di dollari per rilevare Twitter, con l’obiettivo di procedere a un delisting per rilanciarla.