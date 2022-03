Per Abramovich e due negoziatori ucraini sintomi da avvelenamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Roman Abramovich e almeno due componenti della delegazione ucraina impegnata nei negoziati con la Russia hanno sofferto sintomi di avvelenamento dopo un incontro a Kiev all’inizio del mese. Lo riporta il sito del Wall Street Journal, citando tra i sintomi l’arrossamento degli occhi, lacrimazione costante e dolorosa e desquamazione sul volto e le mani. Le loro condizioni sono ora migliorate e non sono in pericolo di vita. Un portavoce del magnate russo ha confermato la notizia. Abramovich ha anche perso la vista per alcune ore, secondo quanto riporta il Financial Times.

Le cause dei sintomi non sono chiare, ma secondo il quotidiano Usa le vittime incolpano i falchi di Mosca, desiderosi di sabotare i negoziati di pace. Esperti occidentali hanno esaminato l’incidente, concludendo che è difficile determinare se i sintomi sono stati causati da agenti chimici, biologici o da qualche tipo di attacco con radiazioni elettromagnetiche.

Loading...

Una fonte di intelligence americana ha detto all’agenzia Reuters che le origini dei sintomi sono di tipo «ambientale», non si tratterebbe dunque di un avvelenamento vero e proprio.

Il consigliere della presidenza e capo negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak smentisce invece le accuse di avvelenamento. Lo riporta The Kyiv Independent citando Hromadske. Si tratta di una «speculazione», ha detto Podolyak aggiungendo che tutti i negoziatori ucraini «lavorano come al solito».

«Bellingcat può confermare che tre membri della delegazione che hanno partecipato ai colloqui di pace tra Ucraina e Russia nella notte dal 3 al 4 marzo 2022 hanno manifestato sintomi compatibili con avvelenamento con armi chimiche. Una delle vittime era l’imprenditore russo Roman Abramovich». Lo sottolinea in un post su Twitter l’agenzia investigativa.