Wsj, scandalo rosa per Musk: relazione con la ex moglie di Brin (Google). Lui nega tutto

Poteva mancare nella rutilante vita pubblica di Elon Musk uno scandalo a luci rosa? Evidentemente no, anche se il patron di Tesla, tira-e-molla sull’acquisto di Twitter, imprenditore del settore spaziale, uomo più ricco del mondo etc etc, nega tutto.

Questa la vicenda. Recentemente un articolo del Wall Street Journal, che cita fonti anonime, ha riportato la notizia che Elon ha avuto una breve relazione con Nicole Shanahan, ex (seconda) moglie del cofondatore di Google Sergey Brin. Il giornale ha affermato che la relazione ha spinto Brin a chiedere il divorzio da Shanahan all’inizio di quest’anno e ha posto fine alla lunga amicizia che legava i due miliardari della tecnologia.

La risposta: «Io e Sergey siamo amici!»

A breve giro, però è arrivata la risposta di Elon, via Twitter: «Sergey ed io siamo amici ed eravamo a una festa insieme ieri sera! Ho visto Nicole solo due volte in tre anni, entrambe le volte con molte altre persone intorno. Niente di romantico».

Di sicuro si sa solo che Sergey e Nicole si sono separati a fine dell’anno scorso, per poi divorziare subito dopo. Brin ha chiesto il divorzio citando «differenze inconciliabili», secondo l’indiscrezione raccolta dal Wsj, che cita documenti che sarebbero stati depositati presso la Corte Superiore della Contea di Santa Clara.

Possibili conseguenze economiche

Sempre secondo il giornale economico della East Coast Usa, l’affaire avrebbe avuto delle conseguenze anche a livello economico. Infatti, Brin avrebbe fatto vendere ai suoi consulenti, dopo essere venuto a conoscenza della vicenda, investimenti personali nelle società di Musk. Il giornale ha però affermato di non essere stato in grado di determinare quanto fossero grandi quegli investimenti.