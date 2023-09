Tesla, Usa e Sec indagano sul progetto della «casa segreta» di Musk

2' di lettura

La Sec e il Dipartimento di Giustizia americano indagano sull’uso da parte di Tesla di fondi della società per un progetto segreto descritto internamente come una casa per Elon Musk, il tycoon tutti i giorni agli onori delle cronache. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali si tratterebbe di una struttura in vetro da costruire a Austin, Texas, il cui uso non è chiaro.

Né Musk né un portavoce dell'ufficio del procuratore americano a Manhattan hanno immediatamente risposto alle richieste di commento, scrive Reuters. Non sono state divulgate cifre in dollari, il giornale ha però scritto che la casa è vicino ad Austin, in Texas.

Il Journal ha riferito a luglio che i membri del consiglio di amministrazione di Tesla avevano indagato se le risorse aziendali fossero state utilizzate in modo improprio nel tentativo di costruire questa casa.

Anche la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha aperto un'indagine civile, ha riferito il Journal. Un portavoce della Sec ha detto però che l’agenzia non commenta l’esistenza o l’inesistenza di una possibile indagine. E non poteva essere altrimenti, anche alla luce delle recenti ultime prestazioni del titolo.

Le indagini sono nelle fasi iniziali e potrebbero non portare ad accuse, ha affermato il Journal. I pubblici ministeri stanno cercando informazioni sui vantaggi personali di Musk, l’uomo più ricco del mondo, nonché su quanto Tesla ha speso per il progetto e a cosa questo progetto serve, ha riferito il Journal.