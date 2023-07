Le Big Tech e TikTok sotto sorveglianza Ue per l’antitrust. Nato, Kiev non riceverà i caccia durante la controffensiva

12:13 L’Ue e il Giappone firmano accordo sui microchip



L’Unione europea e il Giappone hanno siglato a Tokyo un memorandum per rafforzare la cooperazione sui microchip. Lo annunciano il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, e il ministro giapponese dell’economia e del commercio, Yasutoshi Nishimura. L’intesa, spiega Breton, punta a “potenziare la resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, compreso un meccanismo di allerta per prevenire eventuali interruzioni, in particolare per le materie prime critiche”. Il memorandum tra Bruxelles e Tokyo segue la decisione della Cina di limitare l’export di due metalli rari fondamentali per la produzione di chip.