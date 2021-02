Wto, svolta sul direttore generale: in lizza resta solo la nigeriana Okonjo-Iweala Si ritira l’altra candidata, la coreana Yoo Myung-hee, sostenuta solo da Seul e Washington di Gianluca Di Donfrancesco

Si avvia a una svolta la nomina del direttore generale dell’Organizzazione mondiale per il commercio, la Wto. Il ministro del Commercio della Corea del Sud, Yoo Myung-hee, venerdì 5 febbraio ha ritirato la sua candidatura, lasciando l’ex ministro delle Finanze della Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala come unico pretendente.

Su Okonjo-Iweala si era coagulato il consenso generale degli Stati membri della Wto, ma pesava il veto dell’Amministrazione Trump. In questi giorni si sono moltiplicati gli appelli al nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ad appoggiare la nigeriana, passo necessario, perché la decisione viene presa per consenso e non a maggioranza.

La Wto è senza direttore generale dal 31 agosto, quando Roberto Azevedo si è dimesso.

Sulla strada di Okonjo-Iweala, al momento, non sembrano più esserci ostacoli. Economista, 66 anni, con doppia cittadinanza americana, è emersa come il front-runner alla fine del 2020. Ha già il consenso di 162 dei 164 Stati membri della Wto. Se anche gli Stati Uniti e la Corea del Sud formalizzeranno il loro appoggio, nel giro di pochi giorni l’organizzazione con base a Ginevra potrà fissare il meeting che ne confermi la nomina. Okonjo-Iweala sarebbe la prima donna e la prima africana a guidare la Wto nei suoi 25 anni di storia.

Una riunione a tal fine era già stata tenuta il 9 novembre, ma era naufragata per l’opposizione degli Stati Uniti. Gli Stati membri avevano così deciso di aggiornarsi, senza mettere in calendario una data con il non troppo celato intento di aspettare l’esito delle elezioni presidenziali Usa e l’insediamento di una nuova Amministrazione alla Casa Bianca.