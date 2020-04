Wuhan rivede le stime dei morti: 1.300 in più. In Usa record di 4.591 vittime in 24 ore

8:50 Il crollo delle compagnie aeree lascia a piedi il businesse delle miniere d’oro

Non sanno come far arrivare l’oro estratto ai centri di raffinazione dell’oro. I minatori sono quindi a secco perche’ non possono piu inviare la materia prima. Questo e’ uno dei tanti effetti collaterali della crisi mondiale da pandemia perche’ il business delle miniere d’oro si appoggia regolarmente ai voli di linea per trasportare il metallo estratto.