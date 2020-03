Wuhan torna a sorridere: lockdown rimosso dopo due mesi di chiusura

Il lento ritorno alla nuova normalità

Come riferisce il China Morning Post, già prima dell'annuncio relativo allo sblocco di Wuhan, erano state prese misure all'insegna della normalizzazione della provincia dell'Hubei. Ad inizio settimana, due importanti case automobilistiche di Wuhan, Dongfeng Toyota e Dongfeng Motor hanno riavviato le loro linee di produzione.

L'ordine di tornare alla normalità era arrivato, venerdì 20 marzo, da una riunione del Comitato permanente dell'ufficio politico del Partito Comunista Cinese, che ha invitato Wuhan a ripristinare gradualmente le operazioni commerciali e il resto della provincia dell'Hubei a sollevare le misure di blocco in modo “ordinato”.

MORTI PER CORONAVIRUS IN ITALIA E CINA

Durante il weekend scorso, in molti hanno celebrato il ritorno in strada (i posti di blocco esistenti fra quartieri sono in fase di rimozione) con fuochi d'artificio. «L'intera città deve essere un'area a basso rischio per consentire alle persone di muoversi liberamente. Non vediamo l'ora che arrivi questo giorno» ha detto Wu Hao, della National Health Commission, alla CCTV.

I casi di nuovi contagi si sono praticamente azzerati, a Wuhan. Per quattro giorni non ci sono state nuove infezioni registrate, mentre nella giornata di martedì 24 marzo un medico dell'ospedale provinciale di Renmin è risultato positivo, creando non poche preoccupazioni. La ripresa sarà lenta e difficile, come abbiamo raccontato qui, ma la rimozione del lockdown a Wuhan, città madre di questa polmonite, è una luce vera in fondo al tunnel.