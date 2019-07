X-Dragon 20000 mAh

Il vezzo di questo carica batteria sono i quattro pannelli solari ad alta efficienza che riducono il tempo di ricarica tramite energia solare fino al 75% sfruttando la tecnologia dual recharging. È in grado di fare almeno quattro volte il pieno di energia a iPhone 8 e X 5 e Galaxy S8 e di assicurare due ricariche per l'iPad mini e rispetto alle power bank con ingresso 1A riduce il tempo di ricarica fino al 40%. Le doppie porte Usb 2.4A sono protette da cappucci di gomma per ripararli dall'acqua mentre il Led incorporato può essere utilizzato come torcia in modalità luce fissa, Sos e strobo. Si compra fra i 35 e 40 euro.