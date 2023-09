X Factor, Allianz rinnova la partnership con il programma Sky

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il secondo anno consecutivo Allianz sarà l’Official Partner di X Factor, il popolare show Sky Original prodotto da Fremantle, in onda ogni giovedì, a partire da stasera 14 settembre, alle 21.15 su Sky e in streaming su Now (e sempre disponibile on demand). Si tratta di un progetto multipiattaforma, realizzato grazie alla collaborazione con Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Fremantle, che permette ad Allianz di affiancare i concorrenti nella realizzazione del proprio sogno artistico.

La Compagnia assicurativa, guidata dall'Amministratore Delegato Giacomo Campora, accompagnerà l'intera edizione #XF2023 con una intensa campagna digital, una massiccia presenza sui social. Si parte oggi per concludersi il 7 dicembre. La pianificazione è curata da Carat e la creatività da Ogilvy.

Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A., ha voluto sottolineare: «Allianz crede da sempre nell'X Factor, inteso come mix di talento, determinazione e fiducia in sé stessi, nel contesto e nella propria capacità di imparare accettando errori e sfide. Quest'anno abbiamo voluto celebrare la partnership con un concorso eccezionale, che ci aspettiamo accresca l'attenzione sul programma e su Allianz grazie all'offerta di biglietti per ognuna delle serate dei Live Show e per la Finale».

Il concorso è rivolto a tutti ed è attivo da oggi 14 settembre fino al 13 novembre, con in palio coppie di biglietti per le diverse serate, che saranno assegnati a estrazione, tra tutti i partecipanti. L'unico prerequisito di essere maggiorenni, domiciliati sul territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino, e avere un profilo Instagram pubblico e già attivo in data precedente il 14 settembre. Per maggiori informazioni sulla modalità di partecipazione al concorso a premi, consultare il Regolamento sul sito www.allianzxfactor2023.it .

Anche quest'anno l'Allianz Cloud di piazza Stuparich a Milano è la sede delle Audition, in cui gli aspiranti concorrenti approdano per la prima volta sul palcoscenico del programma cercando di dimostrare il proprio talento e di accedere alle fasi successive di selezione, e dei Bootcamp, in cui gli artisti affrontano nuovamente le scelte dei giudici aspirando ai successivi step: Home Visit e Live Show. Inoltre, l'apertura di una delle puntate è realizzata nella cornice della Torre Allianz, il grattacielo progettato da Arata Isozaki e Andrea Maffei, tra i simboli del nuovo skyline milanese.