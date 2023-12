X, problemi di accesso al social media di Elon Musk

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il social media X, ex Twitter, di Elon Musk, sta subendo problemi di collegamento per gli utenti a livello globale, secondo quanto rileva la piattaforma di monitoraggio sui blackout Downdetector.com, citato dalla Bbc. Secondo quest’ultima, oltre 47mila utenti solo negli Stati Uniti hanno segnalato problemi a collegarsi su X e su X Pro e a tutti compare la scritta «Welcome to X» acompagnata dall’impossibilità a visualizzare i post. Bbc scrive che alla dirigenza di X è stato chiesto di commentare.