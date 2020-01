X6 M50i, la supercar formato extra large Sotto al cofano gira un possente V8 da 4.4 litri da 530 cavalli e 770 Nm di Simonluca Pini

(Tom Kirkpatrick; BMW AG)

2' di lettura

MONACO DI BAVIERA - Oggi i suv coupé di taglia maxi sono la normalità tra i costruttori premium. Non era così nel 2007, quando Bmw decise di lanciare la X6. Dopo quasi mezzo milione di auto vendute in tutto il mondo, la terza generazione è arrivata su strada con un ricco elenco di novità a partire dalle dimensioni cresciute e dal maxi doppio rene anteriore. Diventato un vero e proprio marchio di fabbrica del costruttore di Monaco di Baviera, sulla nuova X6 le griglie anteriori sono dotate di retroilluminazione e si vanno ad integrare in un pacchetto di illuminazione che comprende i nuovi fari laser. Sulla X6 ogni componente è maxi, come i cerchi in lega disponibili fino a 22 pollici su pneumatici larghi 315 mm al posteriore.

A bordo spiccano i due grandi schermi da 12.3” da dove visualizzare le informazioni di guida e gestire il sistema d'infotainment Bmw 7.0 finalmente compatibile anche con Android Auto, in aggiunta a Apple CarPlay, e comandabile tramite la manopola dell'iDrive sul tunnel centrale o con assistente vocale intelligente. Sotto al cofano della Bmw X6 M50i troviamo la motorizzazione 4.4 litri V8 da 530 cavalli e con ben 750 Nm di coppia disponibili tra 1.800 e 4.600 giri/min, in grado di assicurare l'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4.3 secondi nonostante i 23 quintali di peso.

Su strada il suv coupé tedesco mostra un'elevata agilità merito del lavoro combinato tra trazione integrale xDrive, differenziale posteriore attivo, barre antirollio attive e delle quattro ruote sterzanti. Come tradizione è possibile modificare il carattere della vettura quando si vuole alzare il ritmo selezionando le modalità di guida Sport e Sport+. Oltre a rendere più aggressiva la risposta del motore e del cambio automatico a otto rapporti, modificano la risposta dello sterzo e irrigidiscono notevolmente l'assetto. Passando in autostrada il comfort è di riferimento, con l'insonorizzazione all'altezza delle ammiraglie del marchio della doppia elica. Non manca naturalmente una ricca dotazione di sistemi di ausilio alla guida, che assicurano alla X6 il secondo livello della guida autonoma. Prezzo? Si parte da 106.000 mila euro.