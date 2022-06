Xbox, svelati Starfield, Minecraft Legends e Forza Motorsport Le novità dei prossimi dodici mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Microsoft dopo le acquisizioni miliardari di Bethesda e Activision Blizzard mostra i muscoli e presenta quella che succederà nei prossimi mesi ai proprietari di Xbox e dell’abbonamento Xbox Game Pass Pass. Moltissimi gli annunci all Xbox & Bethesda Games Showcase che si è tenuto a Los Angeles. Confermato il focus sulla formula in abbonamento con accesso su console, Pc e via cloud che vedrà più di 30 titoli in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi 12 mesi. Una su tutte? A partire dal prossimo inverno gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass potranno giocare a League of Legends, League of Legends Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e Valorant. Ma vediamo in punti il meglio dell’evento e i principali annunci.

Starfield: Official Gameplay Reveal - Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Finalmente 15 minuti di Starfield

Dopo l’ennesimo rinvio finalmente si potuto sapere qualche cosa di concreto sul titolo che promette di rivoluzionare il genere dei giochi di fantascienza. Abbiamo visto come funziona la nave spaziale e il sistema di crafting del gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle di Bethesda Studios. La sensazione è quella di una esperienza di gioco gigantesca. Dovrebbe arrivare (a questo punto il condizionale è d’obbligo) nel 2023 di Microsoft Gaming e di Xbox Game Pass.

Forza Motorsport - Official Trailer - Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Il più atteso è naturalmente Forza Motorsport 8

Uno spettacolo. Un lungo video di gameplay ha suggerito quello che sarà il nuovo Forza Motorsport: meteo dinamico, Ray Tracing durante le gare e ora anche i danni “realistici”. L’appuntamento è per la primavera del 2013 su Xbox Series X/S e PC. Per gli appassionati veri del sim-racing.

Minecraft Legends – Announce Trailer - Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Cosa è Minecraft Legends?

Mojang Studios ha presentato Minecraft Legends , un nuovissimo gioco di strategia d’azione sviluppato in collaborazione con Blackbird Interactive. È un Minecraft con le battaglie e le strategie. Ci sarà una campagna cooperativa online e un multiplayer competitivo. Ad oggi quello di Minecraft è il multiverso di riferimento per il mercato.

In arrivo su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows, Day One su Xbox Game Pass e PC Game Pass e tramite Xbox Cloud Gaming.

Redfall - Trailer di gioco ufficiale - Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Il più discusso è Redfall

Nel nuovo gioco di Arkane New Austin siamo cacciatori di vampiri. Tra i video presentati è quello che ha suscitato i pareri più discordanti. Si gioca da soli o in coperativa, il sistema di combattimento pare ben fatto e nemici e ambientazioni sembrano davvero ispirati. Arriverà su Pc, Xbox e Game Pass nel 2023.