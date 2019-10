Auto, ecco la prima elettrica nella storia di Volvo. Sarà in vendita nel 2020 Si chiama XC40 P8 AWD Recharge: un suv compatto a batteria con una potenza di oltre 400 cv con un'autonomia di 400 km e un sistema multimediale, basato esclusivamente su Android di Corrado Canali

2' di lettura

La prima Volvo completamente elettrica si chiama la XC40 P8 AWD Recharge, denominazione che identificherà in futuro tutte le versione elettrificate del brand Volvo. Nei piani della Casa svedese di proprietà cinese di Geely l'obiettivo è di vendere il 50% di auto elettriche entro il 2025. Un traguardo davvero ambizioso, visto che la prima elettrica la XC40 Recharge sarà nelle concessionarie soltanto nel corso del 2020.

Esteticamente identica alle versioni benzina e diesel se non per leggere modifiche alla parte anteriore, con la presa di ricarica integrata nello stesso sportello che sulle altre varianti copre il tappo del serbatoio del carburante. La Volvo a batteria è un suv compatto ideale per l'impiego in città lungo quattro metri e 43 cm, alto 165 cm e largo 203 cm. Ad alimentarla ci sono due motori elettrici di pari potenza che erogare in totale 408 cv, sufficienti per garantire uno 0-100 kmh in 4,9 secondi e una velocità massima di 180 kmh. La batteria agli ioni di litio da 78 kWh è integrata nel fondo dell'auto e consente un'autonomia di 400 km.

Per ripristinare l'80% della carica basteranno solo 40 minuti utilizzando una colonnina a corrente continua da 150 kW, mentre utilizzando l'alternata a 11 kW sono necessarie almeno 7,5 ore per la stessa quantità di energia. Previsto anche un sistema rigenerativo gestito dall'impianto frenante Brake by Wire.

La nuova arrivata è basata su un'evoluzione del pianale utilizzato per le altre XC40, ma progettato sin dall'inizio per ospitare le batterie. Nonostante ciò, i tecnici hanno rivisto la struttura anteriore del telaio, per ovviare all'assenza del motore termico e quella posteriore.

Le modifiche hanno consentito di ottenere un bagagliaio ulteriore di 30 litri nella parte anteriore che si aggiunge a quello di 413 litri nella parte dietro. La Volvo XC40 Recharge è, inoltre, dotata di un evoluto sistema multimediale, basato su una versione di Android specifica per le automobili.