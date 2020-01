XC40 Recharge: tutti i dettagli della prima Volvo elettrica Volvo entra nell'era della trazione 100% elettrica. Con il lancio di XC40, la casa svedese introduce il primo modello Bev facendo un passo avanti nella strategia di elettrificazione della gamma di Giulia Paganoni

XC40 Recharge, il debutto della prima elettrica Volvo

Cinque modelli elettrici entro il 2025. E il primo ad arrivare è XC40 Recharge, il suv di piccole dimensioni presentato in anteprima lo scorso mese di novembre al Salone di Los Angeles. Ora, al Volvo Studio di Milano, è stato svelato per la regione Emea. L'arrivo in Italia è previsto per l'anno prossimo anche se in alcuni mercati arriverà nel corso del 2020. I prezzi partiranno da 60mila euro.

Base innovativa e aggiornamenti continui

La XC40 Recharge è stata realizzata sulla base dell'Architettura Modulare Compatta (Cma), una piattaforma avanzata per veicoli frutto di un lavoro di sviluppo congiunto all'interno del gruppo cinese Geely, di cui Volvo fa parte.

All'interno dell'abitacolo sono numerosi gli spazi per riporre gli oggetti; inoltre, poiché l'auto non è dotata di motore a combustione interna, offre ancora più spazio di stivaggio nell'area che si trova sotto il cofano anteriore.

Altra novità introdotta da XC40 Recharge è l'adozione del nuovo sistema di infotainment che utilizza il sistema operativo Android. Questo offre ai clienti inedite possibilità di personalizzazione, un livello di intuitività ottimizzato, la nuova tecnologia integrata Google e servizi quali Google Assistant, Google Maps e Google Play Store.

Infine, la prima Volvo in grado di ricevere importanti aggiornamenti software e del sistema operativo in modalità Ota (over the air): quando uscirà dalle linee di produzione grazie agli aggiornamenti potrà continuamente evolvere e migliorare nel tempo.