Xgimi Horizon Ultra: ecco il primo proiettore 4K Dolby Vision a lungo raggio

Per gli appassionati di home entertainment è uno dei gadget (costosi) a cui strizzare l’occhio in vista delle prossime festività natalizie. Parliamo infatti di un proiettore a tecnologia 4K di nuova generazione, che si presenta con il vanto di essere il primo e unico modello domestico a lungo raggio con supporto di audio Dolby Vision al mondo. Il suo “segreto” è un perfetto mix di tecnologie che comprende un sistema ibrido di sorgenti Laser e Led, un sistema di calcolo ottico software e hardware solitamente integrato solo nei proiettori destinati alle sale cinematografiche e di altissima gamma e modalità di gioco a bassa latenza. In vendita online (su XGIMI.com e Amazon) a 1.899 euro.

G.Rus