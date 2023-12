Xi conferma la priorità di Pechino: «La Cina sarà sicuramente riunificata a Taiwan»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cina “sarà sicuramente riunificata”: lo ha affermato oggi il presidente cinese Xi Jinping rivolgendosi alla nazione nel suo di scorso di fine anno. “Tutti i cinesi su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan dovrebbero essere legati da un obiettivo comune e condividere la gloria del rinnovamento della nazione cinese”, ha sottolineato Xi, citato dall’agenzia di stampa statale Xinhua. Nel suo discorso di Capodanno trasmesso da CCTV il presidente cinese ha sottolineato che la riunificazione con Taiwan è una “necessità storica”.

In un altro passaggio del suo intervento Xi ha posto l’accento sulla determinazione e l’energia del popolo cinese, “Grazie ad anni di impegno, lo sviluppo cinese guidato dall’innovazione è pieno di energia”, ha spiegato. “Ovunque in Cina, nuove vette vengono scalate con tenace determinazione e nuove creazioni e innovazioni stanno emergendo ogni giorno”, ha osservato Xi, citando come esempi il grande aereo di linea passeggeri C919, la grande nave da crociera costruita in Cina, le astronavi Shenzhou e il sommergibile Fendouzhe per acque profonde. Nel frattempo, i prodotti progettati e realizzati in Cina, soprattutto marchi di tendenza, sono molto apprezzati dai consumatori, ha affermato Xi. “Gli ultimi modelli di telefoni cellulari di fabbricazione cinese sono un successo immediato sul mercato. I nuovi veicoli energetici, le batterie al litio e i prodotti fotovoltaici sono una nuova testimonianza dell’abilità manifatturiera della Cina”.

Pur perseguendo il suo sviluppo, la Cina ha anche abbracciato il mondo e ha adempiuto alle proprie responsabilità come grande Paese, ha aggiunto poi Xi sottolineando che la pace e lo sviluppo rimangono la tendenza di fondo, non importa come il panorama globale ppssa evolversi e solo la cooperazione per il reciproco vantaggio può dare risultati. Nel 2023, la Cina ha tenuto il vertice Cina-Asia centrale e il terzo forum sulla via della seta per la cooperazione internazionale e ha ospitato leader di tutto il mondo in numerosi eventi diplomatici, ha osservato Xi. “Ho anche visitato numerosi paesi, partecipato a conferenze internazionali e incontrato molti amici, vecchi e nuovi. Ho condiviso la visione della Cina e rafforzato le intese comuni con loro”, ha aggiunto Xi.