Xi Jinping nomina Liu He a capo della nuova task force sui chip

Le sanzioni americani hanno colpito duramente già dai tempi di Donald Trump Huawei nel business degli smartphone ma anche nel versante dei chip, in particolare nella transizione di Huawei's HiSilicon verso un upgrade qualitativo.

La supply chain per la Cina è fondamentale, ma non esiste un Paese al mondo in grado di far da sè. Non ancora, almeno. Le sanzioni americane hanno messo a nudo i limiti di Pechino, che adesso va al contrattacco.

Un trilione di dollari è stato iniettato in nuove iniziative, ma un’industria dei semiconduttori richiede tempo e capacità per essere messa a punto. Il Governo aveva messo in chiaro che non avrebbe finanziato iniziative velleitarie.

Ben 62 milioni di dollari sono stati canalizzati solo per studiare i chip di terza generazione. Diverse filiali di China Electronics Technology Group Corp. e China Railway Construction Corp. – organizzazioni già sanzionate dagli Stati Uniti – sono però tra le aziende sostenute dallo stato.

Un altro gigante legato al governo, China Electronics Corp., è tra i leader nello sviluppo di chip di terza generazione, grazie ai suoi investimenti in aziende più piccole tra cui CEC Semiconductor Co. Utilizzando la propria tecnologia interna, CEC Semiconductor produce prodotti a base di carburo di silicio, dispositivi di alimentazione che possono funzionare a 200 gradi Celsius (360 gradi Fahrenheit) per una serie di settori chiave, dalle telecomunicazioni alle auto elettriche, riducendo la dipendenza della Cina da fornitori esteri come Infineon Technologies AG, Rohm Co. e Cree Inc.