Xi ospiterà 18-19 maggio primo summit Cina-Asia Centrale

Il presidente Xi Jinping ospiterà il 18 e 19 maggio prossimi il primo vertice con i leader di 5 ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan), regione storicamente sotto l’influenza russa e sotto pressione dopo l’invasione di Mosca ai danni dell’Ucraina.

Il summit Cina-Asia centrale si terrà nella città settentrionale di Xi’an, capoluogo dello Shaanxi, punto di partenza dell’antica Via della Seta. L’iniziativa vuole consolidare l’influenza di Pechino nell’area e si terrà quasi in concomitanza con il summit dei leader del G7 (19-21 maggio) di Hiroshima, in Giappone.

Secondo il ministro del Commercio Wang Wentao, il commercio della Cina con i cinque paesi dell’Asia centrale ha raggiunto un massimo storico di 70,2 miliardi di dollari nel 2022, circa 100 volte il volume di tre decenni fa, ha riferito l’emittente Cgtn. Il vertice nella città di Xi’an è il primo nel suo genere e si concentrerà sul rafforzamento dei legami economici e diplomatici con Pechino.