Xi rilancia sul multilateralismo: «Una governance globale»

Da Davos Xi Jinping ribadisce il credo nel multilateralismo e, anche, nel rispetto delle reciproche diversità («non potremo mai essere uguali») tra Stati, auspicando la ricetta per una soluzione win win che sconfigga il virus e sorregga le nazioni sottosviluppate, oggi ancora più in difficoltà, verso un futuro di prosperità condiviso da tutta l’umanità.

Xi Jinping non nasconde i cocci sul terreno. La Cina è riuscita ad acquistare solo la metà dei prodotti della Fase1, ha perso 60 miliardi di dollari per le aziende in black list sospettate di legami con la Difesa, anche le società straniere in Cina hanno subito forti pressioni al decoupling tra Cina e Usa delle loro filiere. L’automotive bussa alle porte di Taipei per i chip auto mancanti a causa della chiusura delle fabbriche in Cina. (si veda il box in pagina).

Tutto questo va archiviato. Ma non è finita. La Cina ha dovuto incassare le accuse di genocidio per la questione degli uiguri. La rimozione del divieto deciso dall’ex segretario di Stato Mike Pompeo allo scambio di funzionari con Taiwan, inammissibile per Pechino che considera Taiwan una provincia ribelle da riportare a casa come il figliol prodigo, se occorre, anche con la forza.

Il nodo Taiwan, «il cui sangue è più denso dell’acqua che la separa dalla Cina», Xi Jinping disse nel Report al 19° Congresso, ottobre 2017, è cruciale in questi giorni. Lo sgarbo di Joe Biden, l’invito alla festa di insediamento della rappresentante di Taiwan a Washington che, per giunta, filma e posta un video. La partenza stoppata in extremis dell’ambasciatrice Usa all’Onu diretta a Taipei. Di qui le ritorsioni su Pompeo e altri 27 messi all’indice per sempre. E, nel weekend, una dozzina di caccia cinesi che viola a più riprese lo spazio aereo di difesa, Taiwan che si tutela e incassa la dichiarazione di fedeltà di Joe Biden. Come il Giappone, rassicurato sul fronte caldo del Mar cinese meridionale dove i due Paesi litigano per le isole Diaoyu-Senkaku.

La squadra di Joe Biden non piace ai cinesi, a partire dal segretario di Stato Antony Blinken («la Cina resta il problema numero uno»), dalla rappresentante per il Commercio Katherine Tai, un “falco”, per giunta di origine asiatica, soprattutto il redivivo mentore del piano di Obama “Usa pivot to Asia”, Kurt Campbell, coordinatore degli affari dell’Indo-Pacifico e vice del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.