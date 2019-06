Xi-Trump alla stretta finale, ma il rischio di rinvio è dietro l’angolo

Appena fresco di elezione, Donald Trump si fece un gran punto di onore – far dimenticare Barack Obama e il G20 di Hangzhou – ricevendo in gran spolvero nella sua lussuosa residenza di Mar-a-Lago in Florida il presidente cinese Xi Jinping e la sua signora, Peng. Doveva essere un inizio di dialogo, cosa che poi non accadde: la luna di miele tra Usa e Cina si aprì con il varo del programma dei cento giorni e la nascita di un organismo bilaterale di dialogo finito, in seguito, nelle secche.

Trump iniziò a tirare in ballo l’economia solo per agitare lo spauracchio dei dazi, buoni a stuzzicare la Cina. Food safety e mercati finanziari furono le due aree prioritarie, in particolare le importazioni di carne suina americana da parte cinese, sospese nel 2003, l’accelerazione del meccanismo di approvazione dei raccolti Ogm e di altri prodotti biotech americani non commercializzabili in Cina perché privi di autorizzazioni. L'US economic comprehensive dialogue finì subito sull'ottovolante delle polemiche a distanza.

Un giro nella Città Proibita deserta

Passò qualche mese ancora e Donald Trump e signora Melania nel novembre del 2017 restituirono la visita ricevendo gli amici americani. Xi Jinping aprì le porte di un tour esclusivo per gli ospiti in una Città proibita blindata e magica. Il Dialogo dei Cento giorni a Mar-a-Lago aveva creato un'ondata di buonumore, in fondo era il prodotto del primo accordo commerciale raggiunto dalla Cina nell'era dell'amministrazione di Donald Trump. Addirittura gli americani mandarono delegati nel maggio 2017 perfino al vituperato 1° Forum One Belt One Road.

Trump arrivò nella capitale cinese con l’obiettivo di mettere a segno soprattutto risultati economici, in fondo si era già parlato di commercio di carne e polli poi il presidente aggiunse anche il taglio delle relazioni finanziarie con Pyongyang. La Cina chiese di vigilare sui Nordcoreani rispetto agli impegni presi con l'Onu.