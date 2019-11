Xi: «Vogliamo l’intesa con gli Usa»

Mentre la legislazione appena approvata al Senato in relazione a Hong Kong ha fatto infuriare i cinesi, oggi il rappresentante americano a taipei, Brent Christensen, ha gettato altra benzina sul fuoco biasimando le “pressioni cinesi” in corso , attraverso vari mezzi, per influire sulle elezioni di gennaio a Taiwan.

Nuovi capitoli vengono aggiunti nell’altra «guerra» in corso: quella delle spie. Jerry Chun Shing Lee, ex membro della Cia che si è dichiarato colpevole di spionaggio in favore dei cinesi, sarà condannato oggi dal tribunale federale di Alexandria. Haitao Xiang, cittadino cinese ex dipendente di Monsanto (prima della cessione a Bayer) è stato incriminato nel Missouri per aver passato alla Cina segreti industriali.

