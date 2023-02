Xiaomi 13 series: all in sulla fotografia e torna lo smartphone più maneggevole

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Siamo a Barcellona, al Mobile World Congress 2023, la fiera più importante al mondo per il settore della tecnologia mobile, dove Xiaomi presenta i tre modelli che compongono la nuova serie 13 dei suoi smartphone: Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Lite. I primi due, che sono i top di gamma, spiccano per il comparto foto e video, realizzato in partnership ufficiale con Leica mirata a fornire agli utenti un'esperienza degna dell'iconico marchio tedesco. Non abbiamo ancora avuto modo di provare a fondo tutte le funzioni, ma Steve McCurry, ambassador del marchio Leica e fotografo di fama mondiale, ha dichiarato di esser rimasto impressionato dalla serie 13 di Xiaomi, riconoscendola addirittura come un game changer nel settore fotografico per smartphone.

Da un punto di vista tecnico, le specifiche sono molto buone. Le caratteristiche fotografiche sono spinte al massimo nello Xiaomi 13 Pro, dove il sistema di fotocamere Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH copre lunghezze focali da 14mm a 75mm e mette a disposizione una fotocamera principale grandangolare da 23mm con un sensore IMX989 da 1 pollice, un teleobiettivo flottante da 75mm e una fotocamera ultragrandangolare da 14mm. Il sensore è esattamente lo stesso presente nello Xiaomi 12 Ultra, apparso l'anno scorso, ma si sono aggiunte molte funzioni che migliorano le performance. Grazie alla tecnologia Xiaomi ProFocus, i due telefoni possono mettere a fuoco soggetti in rapido movimento con grande precisione, mentre il teleobiettivo da 75mm sfrutta un design a lente flottante ideale per ritratti e primi piani. Una caratteristica molto importante del teleobiettivo è che si autoconverte in obiettivo macro quando si riprende un soggetto molto vicino, arrivando fino a un minimo di 10 cm di distanza.

Le novità di Xiaomi al MWC 2023 Photogallery10 foto Visualizza

Xiaomi 13, quello senza il PRO nel nome, vanta anche lui uno zoom ottico da 0,6x a 3,2x ottenuto tramite tre fotocamere tra le quali il teleobiettivo da 75mm. Il sistema di lenti, però, è leggermente differente, con un rapporto focale a vantaggio della versione PRO che per questo è più performante in condizioni di luce scarsa. Entrambi i telefoni offrono un’ampia gamma di opzioni e una macro-distinzione iniziale in cui scegliere tra due stili fotografici distinti, Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look, a seconda del proprio gusto.Entrambi gli smartphone presentano una serie di funzionalità accattivanti come i filtri, la filigrana e il classico suono dell’otturatore Leica. Grazie a Xiaomi Imaging Engine, inoltre, la Modalità Pro permette la regolazione fine di moltissimi parametri e vengono supportati i profili fotocamera e colore RAW DNG a 10-bit creati da Adobe, lasciando ai professionisti un maggiore spazio per il post-editing su Adobe Photoshop e Adobe Lightroom.Molta cura è stata posta anche nelle riprese video, offrendo la possibilità di “Creare in Dolby Vision” con la promessa di avere colori vividi, rapporti di contrasto elevati e dettagli ricchi, mentre la stabilizzazione video HyperOIS permette ottime riprese anche in condizioni di equilibrio molto precarie. L'efficienza di queste funzioni è resa possibila dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, presentata a novembre dell'anno scorso durante gli Snapdragon Tech Days nell'Isola di Maui e che rappresenta un notevole miglioramento delle prestazioni rispetto alla precedente generazione (Gen1) che alimentava i top di gamma fino alla fine dell'anno scorso. Con i nuovi chipset, le prestazioni globali sono cresciute di circa il 40%, l'efficienza energetica quasi del 50 e sono supportate importanti tecnologie e ambiti d'uso come la computational photography, la real-time AI e il gaming fluido.Lo schermo di entrambi è un Amoled, ma c'è una importante differenza: mentre quello dello Xiaomi 13 è un Full HD da 6,13”, quello del 13 Pro è da 6,73 pollici con risoluzione Wqhd (40% più denso in termini di pixel). Il 13, quindi, risponde alla richiesta di chi vuole un dispositivo più maneggevole, senza rinunciare a uno schermo di grandi dimensioni. Infine, entrambi sono resistenti a schizzi e polvere secondo lo standard IP68 e supportano sia la carica rapida wireless da 50 Watt sia l'hypercharge a 120W via cavo che permette di ricaricare uno smartphone completamente scarico in meno di 20 minuti.Il fratello minore, Xiaomi 13 Lite, invece è dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento dinamica di 120Hz. Ha una doppia fotocamera frontale che lo rende ideale per i creatori di contenuti per il Web. Vanta un sensore principale da 32MP e un sensore ultra grandangolare da 8MP. La fotocamera posteriore, invece, è dotata di un sensore principale da 64MP, un sensore ultra grandangolare da 8MP e un sensore di profondità da 2MP.Grazie al Dynamic Framing, la fotocamera anteriore del 13 Lite è in grado di rilevare il numero di persone presenti nell’inquadratura e regolare automaticamente il campo visivo. Inoltre, la funzione Selfie Zoom consente di stringere in modo intelligente sulla persona in primo piano, mentre la funzione Pocket Mirror simula uno specchio per controllare il proprio aspetto. Infine, la funzione Xiaomi Selfie Glow utilizza l’algoritmo di bellezza IA per ottenere selfie luminosi e naturali in qualsiasi condizione di illuminazione.Il cuore dello Xiaomi 13 Lite è lo Snapdragon 7 Gen 1 che garantisce prestazioni elevate e un’esperienza utente fluida sui dispositivi di gamma media. La batteria da 4.250mAh è dotata di una funzione di ricarica rapida da 67W, che consente di ricaricare il dispositivo completamente in circa 40 minuti. I prezzi non sono popolari. Xiaomi 13 Pro sarà disponibile in due colorazioni, Ceramic Black e Ceramic White, nella versione 12GB+256GB, a partire da 1399,90€. Xiaomi 13, invece, sarà disponibile in tre colorazioni, Black, White e Flora Green, con 2 varianti di memoria: 8GB+256GB a partire da 1099,90€ e 12GB+256GB a partire da 1199,90€. Per entrambi è previsto uno sconto se verranno comprati sul sito ufficiale entro il 13 marzo.In cambio di un livello di prezzo così elevato, Xiaomi offre oltre a dispositivi molto potenti, anche una serie di servizi molto interessanti. Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 offriranno 3 generazioni di aggiornamenti del sistema Android e 5 anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza. Gli utenti dei due dispositivi hanno anche diritto a 6 mesi di prova gratuita per il cloud storage Google One fino a 2TB e fino a 6 mesi di YouTube Premium con accesso senza pubblicità a YouTube e all’app YouTube Music. Inoltre, grazie al supporto della funzione digital key per auto di Android, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 consentiranno agli utenti di condividere le chiavi digitali dell’auto con i propri cari per sbloccare, bloccare e avviare l’auto. Infine, gli utenti di Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 riceveranno 1 riparazione fuori garanzia senza costi di manodopera entro i primi 12 mesi dall’acquisto. Xiaomi 13 Lite sarà disponibile invece in tre colorazioni, Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a partire da 499,90€.

Loading...