Xiaomi, è imminente il debutto della prima elettrica

Xiaomi, Il colosso cinese degli smarphone, dei monopattini e dei device digitali, è ormai pronto a lanciarsi nel mondo delle auto elettriche con un investimento complessivo di 10 miliardi di dollari spalmato nei prossimi 10 anni.

Le foto sfuggite di recente in rete di questo che è da considerarsi il tanto atteso modello di serie che dovrebbe esordire sul mercato cinese nei primi mesi del 2024. La sigla MS11 mette in evidenza il look davvero filante della berlina del colosso cinese che fra l'altro dovrebbe essere equipaggiata con due tipologia di batterie: le batterie Qilin di Catl e le Blade Batteries di Byd.

Xiaomi, l’obiettivo è di 10 milioni di auto all’anno

Secondo fonti di stampa cinesi la vettura fino ad ora nota col nome in conduce di Modena un vero e proprio omaggio alla Motor Valley italiana utilizzerà una piattaforma da 400 Volt destinata al modello d'attacco, mentre la variante top di gamma potrà arrivere fino a 800 Volt. L’obiettivo della berlina è naturalmente di mettere nel mirino innanzitutto la Tesla Model 3 che come è noto è prodotta anche in Cina nella location di Shanghai. L’obiettivo finale del marchio cinese sarebbe di produrre una volta a regime più di 10 milioni di vetture elettriche all’anno.

Xiaomi, il tetto panoramico con tanto di LiDAR

Entrando nei dettagli dello stile dalle prime immagini sfuggite sul web non passano inosservati in particolare fari anteriori decisamente originali, mentre sul tetto panoramico in vetro spicca il LiDAR che come è noto è considerato il centro operativo dei sistemi di guida autonoma. Da notare anche i grandi cerchi lega e le pinze gialle Brembo lasciano, poi, intendere una vocazione piuttosto sportiva della vettura. Ma non ci sono per ora delle specifiche precise delle motorizzazioni previste, se non che le unità elettriche saranno sviluppate in casa da Xiaomi.

Xiaomi, molto orientati alla guida autonoma

Trattandosi di Xiaomi, è evidente che c’è da aspettarci una tecnologia decisamente all’avanguardia per quanto riguarda l’abitacolo. Per il momento, tuttavia, non ci sono ancora delle anticipazioni credibili e l’impressione è che dovremo aspettare le informazioni ufficiali e le foto delle vetture finali prima di analizzare al meglio la dotazione del nuovo modello che vista la presenza del LiDAR, sarà molto orientato alla guida autonoma visto che proprio Xiaomi ha da tempo dedicato una sua divisione specializzata chiamata Xiaomi Automobile Technology.