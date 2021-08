Xiaomi fa shopping e per Huawei via libera sui chip made in Usa

3' di lettura

Big tech cinesi pronte a saltare sul carro dell’affare del secolo, l’auto elettrica e soprattutto iperconnessa. Mentre cresce il ritmo delle partnership tra costruttori, fornitori e player delle tecnologie in ambito software e intelligenza artificiale per garantirsi i componenti chiave dell’auto del futuro. Lo confermano le due ultime mosse di Xiaomi e Huawei, dopo quella di Baidu, la Google del Dragone, che si è alleata con il costruttore Geely per realizzare un veicolo a guida autonoma entro tre anni.

Xiaomi acquisterà la startup californiana Deepmotion per circa 77,4 milioni di dollari per concentrarsi sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella guida autonoma. La società di Pechino è ormai il secondo produttore di mondiale di smartphone dopo avere superato Apple. I ricavi sono aumentati del 64% a 87,79 miliardi di yuan (13,6 miliardi di dollari) nel trimestre chiuso a giugno, superando la stima media di 85,01 miliardi di yuan.

Il co-fondatore e amministratore delegato Lei Jun punta molto sul progetto per realizzare veicoli elettrici a guida autonoma di livello 4 e la società ha annunciato un investimento iniziale di 10 miliardi di dollari nel prossimo decennio nel settore (non una grande cifra, se paragonata agli investimenti da decine di milioni di Volkswagen, Daimler, Bmw, ma paragonabile allo sforzo annunciato da Renault. Occorreranno anni, comunque, prima di vedere una Xiaomi in circolazione.

Loading...

Le azioni di Xiaomi sono scivolate fino al 4,7%, il loro più grande calo intraday in un mese, dopo che gli investitori hanno nuovamente punito le azioni tecnologiche cinesi. Il titolo è stato appesantito anche dalle persistenti preoccupazioni sulla crescente spesa di Xiaomi per i veicoli elettrici. Da inizio d’anno, complice il calo del settore tech, il calo è superiore al 30%.

Semaforo verde parziale per Huawei

Gli Stati Uniti hanno approvato domande di licenza del valore di centinaia di milioni di dollari per la società cinese di telecomunicazioni, ancora nella lista nera del governo di Washington, per l’acquisto di chip dedicati ai componenti per auto. L’altolà a Huawei è arrivato dall’amministrazione Trump, mirato sulla vendita di chip e altri componenti utilizzati nelle sue attività di dispositivi di rete e smartphone, decisione che si è riflessa pesantemente sui conti e sulle quote di mercato della società cinese. L’amministrazione Biden ha rafforzato la linea dura, negando le licenze per la vendita di chip a Huawei per l’utilizzo in o con dispositivi 5g.

Ma nelle ultime settimane e mesi gli Stati Uniti, ha scritto Reuters, hanno concesso licenze (durano quattro anni) che autorizzano i fornitori a vendere chip a Huawei per componenti di veicoli come schermi video e sensori. La società di Shenzhen avrebbe pronti ordini fino a 2 miliardi di dollari. Anche se un portavoce del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha affermato che il governo continua ad applicare costantemente politiche di licenza «per limitare l’accesso di Huawei a materie prime, software o tecnologia per attività che potrebbero danneggiare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e gli interessi di politica estera». Gli Usa hanno anche fatto una campagna per convincere gli alleati a escludere Huawei dalle loro reti 5G per motivi di spionaggio. Huawei ha sempre respinto le accuse.