Xiaomi lancia due nuovi monopattini eletttrici: arrivano Electric Scooter 4 e 4 Lite

Salgono a quattro i monopattini elettrici che Xiaomi propone sul mercato italiano. Dopo il lancio dei modelli Electric Scooter 4 Pro e Ultra l'azienda mette a listino i nuovi Electric Scooter 4 e 4 Lite. I due monopattini si differenziano sostanzialmente per la potenza del motore elettrico e par la capacità della batteria, che in sostanza determina la massima distanza percorribile con una ricarica. Nello specifico Xiaomi Electric Scooter 4 monta un motore da 600W alimentato da una batteria da 7.650 mAh in grado di fargli percorre fino a 35km prima di dover essere ricaricata. Il nuovo modello di fasci entry dell'azienda, ovvero lo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite si basa su un motore da 300W che genera potenza grazie alla batteria da 5.200 mAh che spinge il monopattino fino a 20km con una ricarica da zero. Entrambi i modelli sono in grado di raggiungere una velocità massima di 20km/h, limite imposto dalle attuali leggi in vigore per questo tipo di mezzo “sostenibile”.

La sicurezza durante la marcia è garantita dalla presenza di un sistema E-Abs sulla ruota anteriore, comune a entrambi i modelli. Cambia, al contrario il sistema frenante sulla ruota posteriore: freno a tamburo per Electric Scooter 4 Lite, e freno a disco a doppia azione per Electric Scooter 4.

Xiaomi Electric Scooter 4 e Xiaomi Electric Scooter 4 Lite sono disponibili sul mercato italiano in preordine rispettivamente al prezzo di 550 euro e 450 euro. Le consegne inizieranno dal 12 giugno.