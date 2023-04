Xiaomi lancia la serie Redmi Note 12, super ricarica e ottima fotocamera a buon prezzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Xiaomi presenta la serie Redmi Note 12, super ricarica e ottima fotocamera a buon prezzo

In un momento un po' complicato per i produttori di smartphone, con tutte le aziende cinesi di questo comparto che vedono ridursi drasticamente i propri guadagni rispetto agli anni in cui la pandemia ci ha portati a comprare molta più elettronica di quanto non avessimo fatto in passato, Xiaomi presenta la nuova serie Redmi 12, cellulari di fascia media che hanno riscosso molto successo in passato grazie al loro rapporto qualità/prezzo.

Cosa hanno presentato

La lineup completa è composta da quattro smartphone, in ordine dal più potente, completo e costoso fino al più economico: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12. I prezzi vanno dai 229 euro del Redmi Note 12 ai 499 del Pro+ 5G, ma online si trovano a qualche decina di euro in meno grazie anche all'offerta speciale disponibile fino al 30 di aprile sul sito ufficiale. L'elenco delle caratteristiche tecniche è sconfinato e abbastanza complesso da analizzare, così diventa forse più importante capire quale differenza c'è tra uno smartphone di fascia media e un top di gamma che costa quasi, se non oltre, il doppio.

Cosa cambia

Nel caso della serie Redmi Note, le differenze con la serie 13 annunciata poche settimane fa ci sono, per lo più a livello di velocità e potenza, ma nell'uso quotidiano sono poco evidenti, e quello che potrebbe fare la differenza per chi vuole spendere poche centinaia di euro, e non svariate, per uno smartphone è la filosofia Xiaomi di portare qualche chicca dei modelli top in quelli medi.«L'idea di base – dice Davide Lunardelli, head of marketing per Xiaomi Italia – è quella di dare delle funzioni da top di gamma anche alla fascia media, soprattutto nelle aree più sentite dagli utenti, in modo da innalzare il valore all'acquisto e premiare il cliente».

La ricarica superveloce

In effetti, questa serie Redmi Note 12 ci ha molto sorpreso con la ricarica superveloce da 120 Watt presente sul Redmi Note 12 Pro+ 5G e quella da 67W sul Redmi Note 12 Pro 5G. In questo modo, la già molto capiente batteria da 5 ampere che è in grado di durare quasi due giorni se usiamo il dispositivo con parsimonia, permette di andare avanti per quasi una giornata con soli 10/15 minuti di ricarica “al volo”. L'altro “regalo” che arriva dalla fascia alta è nel comparto fotografico con l'arrivo del sensore da 200 megapixel sul Redmi Note più potente. Questo permette foto più dettagliate in condizioni di ottima luminosità e una resa generalmente molto buona che verrà apprezzata da chi cerca una fotocamera di alto livello. «In questo momento – dice Lunardelli – gli italiani comprano di meno da un punto di vista della quantità, ma spendono di più per il singolo dispositivo. Per questo abbiamo deciso di spingere un sulle funzioni premium e alzare un po' il target storico italiano dei 200-250 euro in cambio di prestazioni e funzioni avanzate». Oltre alla serie Redmi12, Xiaomi ha presentato anche Redmi Watch 3 nei colori Ivory e Black disponibili a 129,99 euro, Redmi Smart Band 2 in versione Black e White al prezzo di 34,99 euro e gli auricolari Redmi Buds 4 Lite, nelle versioni Black e White acquistabili a 34,99 euro.