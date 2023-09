Xiaomi lancia gli smartphone 13T Series con ottiche professionali Leica

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Xiaomi ha presentato la nuova famiglia di smartphone 13T Series, pensata per le prestazioni fotografiche. Infatti, i dispositivi montano lenti ottiche professionali Leica, con funzionalità definite dall’azienda cinese “Authentic Leica Imagery”, per riprodurre la classica estetica dello scatto Leica. Nello specifico, sia Xiaomi 13T Pro che Xiaomi 13T presentano una configurazione a tripla fotocamera con obiettivi Summicron co-ingegnerizzati con Leica, tra cui una fotocamera grandangolare da 50 MP con 24mm di lunghezza focale e una lente asferica 7P progettata per catturare una maggiore quantità di luce supportando le riprese ad alta gamma dinamica, e un teleobiettivo da 50MP con 50mm di lunghezza focale. Inoltre, è presente una fotocamera ultragrandangolare da 12MP con 15mm di lunghezza focale, per scattare foto panoramiche e catturare paesaggi. Grazie alla tecnologia DCI-P3 al 100%, le fotocamere di entrambi gli smartphone presentano una gamma di colori più ampia che aiuta a catturare ogni momento con la classica qualità del brand Leica.

La tradizione Leica

Xiaomi 13T Series offre due stili fotografici originali Leica: Leica Authentic e Leica Vibrant, che promettono di scattare immagini con la riproduzione naturale dei colori, il forte contrasto e la definizione delle ombre, oltre ad assicurare la tradizionale estetica delle immagini Leica. Sei filtri Leica richiamano lo stile del brand, tra cui i più recenti Leica Sepia e Leica Blue, adattati dalla modalità LeicaM-Typ240 Film. Per aumentare le opzioni creative, Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T offrono quattro nuove filigrane Leica, per una scelta più ampia in termini di composizioni fotografiche e dimensione delle cornici. La serie Xiaomi 13T include inoltre la funzione Stili fotografici personalizzati nella modalità Pro che, impiegata per la prima volta su Xiaomi 13 Ultra, per regolare colori, sfumature e texture in fase di pre-set, consentendo di preservare più dettagli e colori per la post-produzione. Le preimpostazioni preferite possono anche essere salvate per ottenere stili fotografici personalizzati. Restando in tema di produzione digitale, la registrazione video può arrivare ad un formato LOG 4:2:0 H.265 a 10 bit, per un controllo avanzato del colore. Xiaomi 13T Pro offre la possibilità di riprendere video in 8K mentre la fotocamera grandangolare da 50MP supporta sia OIS che EIS e assicura che i video rimangano stabili anche in condizioni di movimento.

Prestazioni e hardware

Sia Xiaomi 13T Pro che Xiaomi 13T presentano miglioramenti in termini di efficienza energetica e durata della batteria, rispetto ai modelli precedenti. Xiaomi 13T Pro è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 9200+ con una CPU Octa-core, con picchi di velocità fino a 3.35GHz. Dispone inoltre di una GPU Arm Immortalis-G715 integrata che migliora l’elaborazione delle immagini. Xiaomi 13T è dotato di un processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, mentre l dissipazione termica della serie Xiaomi 13T è migliorata grazie a una piastra in acciaio inossidabile VC da 5000 mm2, che ne garantisce il raffreddamento. Xiaomi 13T Pro supporta il 120W HyperCharge, per una carica del 100% in meno di 20 minuti. Entrambi i dispositivi dispongono dell’opzione di ricarica rapida: Xiaomi 13T Pro raggiunge il 36% e Xiaomi 13T il 21% di carica in circa 5 minuti. Entrambi i modelli sono disponibili in tre varianti di colore: Alpine Blue, Meadow Green e Black6. La scocca posteriore Alpine Blue è caratterizzata dalla pelle vegana Xiaomi BioComfort con una texture morbida e delicata. I modelli Meadow Green e Black hanno invece un pannello posteriore in vetro lucido. La variante 13T Pro parte da 799,90 euro (12 GB + 256 GB) mentre il 13T costa 699,90 euro (8GB + 256 GB). Mondo educationA Berlino, Xiaomi ha svelato anche il progetto “Story in Sigh” per educare i giovani all’arte dello storytelling fotografico. In concomitanza del lancio di Xiaomi 13T Series, in collaborazione con l’istruttore di Leica Akademie e noto fotoreporter, Giuseppe Nucci, l’azienda avvia dei workshop di fotografia nell’ambito delle attività formative di Xiaomi Education. L’Università di Barcellona sarà la prima a partecipare al progetto, con i workshop che si svolgeranno a novembre di quest’anno, nel corso del semestre invernale e saranno aperti agli studenti della Facoltà di Filologia e Comunicazione Visiva, della Facoltà di Belle Arti e della Facoltà di Informazione e Media Audiovisivi.