Xiaomi, penultimo via libera statale. La produzione di auto elettriche si avvicina

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Xiaomi, terza potenza mondiale per vendite di smartphone nel mondo, ha ottenuto l’approvazione del pianificatore statale cinese per la produzione di veicoli elettrici, un passo importante verso l’obiettivo del produttore di smartphone di produrre automobili entro l’inizio del prossimo anno. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), che regola i nuovi investimenti e la capacità produttiva nell'industria automobilistica cinese, ha dato il via libera alla produzione di veicoli elettrici a Xiaomi, il cui quartier generale è a Pechino, all'inizio di questo mese. Xiaomi è solo la quarta azienda dalla fine del 2017 a ottenere l’approvazione della Ndrc.



Per Xiaomi, a due anni dall’annuncio, la produzione di massa di veicoli elettrici a più di due anni dall'annuncio dei piani, necessita ancora dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria e dell'Informazione (Miit), che valuta le nuove case automobilistiche e i nuovi modelli in base ai requisiti tecnici e di sicurezza.

Loading...

Il colosso dei telefonini, se dovesse iniziare oggi, entrerebbe nel settore manifatturiero cinese dell'auto in un momento in cui il più grande mercato automobilistico del mondo è alle prese con una serie di problemi, tra cui un eccesso di capacità e un rallentamento della domanda anche dovuto alla frenata dell’economia cinese (ora in deflazione) che hanno alimentato una guerra dei prezzi e hanno colpito i margini, anche dei fornitori.

Xiaomi si era impegnata a investire 10 miliardi di dollari in un decennio nel settore automobilistico e si era posta l’obiettivo di produrre in serie le sue prime auto nella prima metà del 2024. Ma c’erano dubbi sulla possibilità di rispettare i tempi poiché la Ndrc è stata cauta nell’approvare nuovi Piani di produzione di veicoli elettrici delle aziende a causa delle preoccupazioni sulla sovraccapacità e sul rallentamento della domanda nel settore.