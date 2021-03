Xiaomi prepara l’auto elettrica. Il gigante tech cinese entra nel mercato delle e-car con 10 miliardi

La macchina di Google, altra mega hype del mondo tech e delle e-car, non ha visto la luce perché il gigante di Mountain View ha deciso di trasformare il suo progetto di auto che guida da sola in un programma di sviluppo per software e mappe al servizio della guida autonoma e questo perché Big G ha ben compreso che costruire un'autovettura con tutte le implicazioni industriali economiche e sociali, non è un gioco alla portata di tutti e di chi non ha esperienza.

Xiaomi - fondata appena nel 2010, capitalizzazione 82 miliardi di dollari al Nasdaq, dove in un anno ha guadagnato il 140% (ma da inizio 2021 ha perso il 22% con la rotazione dei portafogli che ha colpito i titoli tech), quotata anche a Hong Kong - invece è stata in grado di presentare il progetto un'automobile vera e propria grazie al fatto che l'azienda cinese vive già in un unico sistema tecnologico sia proprio sia a livello di sistema paese. Infatti, Xiaomi produce smartphone e monopattini (ma anche Tv e gadget di ogni tipo) è una sorta di hub della tecnologia di un paese, la Cina, che “vive” di batterie a ioni di litio e accelera ogni giorno verso la rivoluzione delle auto elettriche. Xiaomi si appoggia per produrre l'auto a una grande costruttore. E in Cina i grandi player anche conto terzi con join venture con blasonati brand occidentali non mancano e la vettura di Xiaomi, rischia di essere dirompente: un vero tsunami per l'industria dell'auto.

Infatti, il brand Xiaomi e il un sub-brand Mi sono molto noto e apprezzato tra i millennials e lo sarà sempre di più per i cosiddetti ragazzi della generazione Alpha ovvero gli automobilisti del prossimo futuro. Quelli che oggi hanno 14-15 anni e vanno in giro con un monopattino Xiaomi e sono naturalmente portati a comprare non solo uno smartphone del gigante cinese ma anche un automobile di un brand del quale hanno fiducia.

Non per nulla, Xiaomi ha realizzato un ecosistema fatto da dispositivi dell'internet delle cose: dalle bilance Smart Watch dei monopattini a oggi le automobili alla spina. La reputazione dl brand è enorme e questo scardina le regole del gioco nel mondo dell'auto, nel quale, un marchio, basti pensare a Skoda o persino ad Audi, ha bisogno di tempo per affermarsi.

Xiaomi, invece, parte da un posizione di leader per le nuove generazione di nativi digitali e non è da escludere che altri seguiranno il suo esempio a iniziare da Apple per finire con Samsung che una casa automobilistica l'aveva ma ora è di Renault ed ha rimediato comprando, qualche hanno fa, il gigante del car tech Harman. Da oggi l'auto elettrica, che già ha messo in campo protagonisti hi-tech come Nio e Xpeng, parla sempre di più il cinese e si annunciano tempi duri per i grandi gruppi tradizionali. E anche per Tesla.