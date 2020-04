Xiaomi, scommessa sull’Italia e 10 smartphone 5G nel 2020

Avete anche negozi a marchio proprio.

Esatto. Abbiamo quasi 200 Mi Store offline in tutta Europa (12 in Italia) e diversi uffici di rappresentanza tra cui Milano, Madrid, Parigi, Varsavia, Dusseldorf. Inoltre, la nostra piattaforma di e-commerce “mi.com” ha visto una grande espansione nei mercati di tutti i principali Paesi europei.



Siete preoccupati per l’impatto del coronavirus in Europa? Potrebbe avere un impatto sul vostro business.



La pandemia sta avendo un impatto significativo su diverse aziende in diversi settori, e questo vale anche per noi. Sta influenzando la nostra catena di approvvigionamento e la disponibilità dei prodotti nonostante noi si lavori con aziende e fornitori in tutto il mondo. Ma penso che le conseguenze siano limitate a questi mesi e sono abbastanza sicuro che una volta contenuta la pandemia la domanda rimbalzerà, così i consumatori e fiducia negli affari. In Xiaomi crediamo che il nostro successo commerciale a lungo termine sia supportato da innovazioni tecnologiche. Mentre il nostro settore e il mondo intero stanno affrontando enormi sfide, abbiamo assoluta fiducia nella nostra capacità di superare questi tempi straordinari insieme ai nostri partner. Ad oggi, la nostra capacità di approvvigionamento è tornata al 90% dei livelli normali e stiamo vedendo la luce alla fine del tunnel in Cina. Nonostante l’impatto di Covid-19 ci siamo concentrati molto sull'efficienza per far fronte a questo periodo economico non facile. Quindi voglio essere ottimista sul fatto che presto le cose miglioreranno anche in Europa.

Quali sono i tuoi vostri piani per l’Italia?