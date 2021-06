Xpeng batte sul tempo le rivali: Ipo da 2 miliardi a Hong Kong

3' di lettura

A Hong Kong ci sono motivi per piangere e per ridere. Se il giornale di opposizione Apple Daily vedrà domani la sua ultima edizione per effetto della repressione delle autorità, Xpeng, una delle tech car company cinesi quotate al Nasdaq, ha ricevuto il via libera dalla borsa di Hong Kong per un collocamento da 2 miliardi di dollari.

Le azioni di XPeng, che capitalizza circa 33 miliardi di dollari, sono salite...