Xpeng: la carta d'identità del brand cinese che sfida Tesla

La Xpeng , chiamata anche Xiaopeng Motors, XMotors.ai o Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co è una casa automobilistica cinese attiva dal 2014 con sede a Guangzhou, specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli elettrici.

La società ha uffici di progettazione e sviluppo a Mountain View in California ed è quotata alla Borsa di New York.

La Xpeng è stata co-fondato nel 2014 da Henry Xia (Xia Heng) e He Tao, ex dirigenti della GAC Group. A finanziare la neonata azienda c’è He Xiaopeng (in seguito presidente di Xpeng), fondatore di UCWeb ed ex dirigente di Alibaba, e Lei Jun fondatore di Xiaomi.

Un ulteriore investimento di capitali è arrivato nel 2018 dal vice presidente di Alibaba Joseph Tsai, che in seguito è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Xpeng.

Xpeng ha lanciato sul mercato il suo primo modello di produzione, la SUV Xpeng G3, nel dicembre 2018 al Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas.Il secondo modello prodotto dall’azienda è stata una berlina elettrica a quattro porte chiamata XPeng P7, presentata in anteprima nell’aprile 2019 salone di Shanghai, per poi essere venduta a partire dal giugno 2020. Questo modello sarà il primo a sbarcare in Europa nell'arco dell'anno e, qualche mese più tardi, sarà la volta del terzo veicolo prodotto, il suv elettrico G9. Nel novembre 2019 Xpeng ha raccolto 400 milioni di dollari attraverso una raccolta fondi, con Xiaomi che è diventato uno dei principali investitori della Xpeng.

Nel luglio 2020 Xpeng ha raccolto altri 500 milioni di dollari da un gruppo di investitori tra cui Aspex, Coatue, Hillhouse Capital e Sequoia Capital China. Nell’agosto 2020 Xpeng ha raccolto altri 400 milioni di dollari da un gruppo di investitori tra cui Alibaba, Qatar Investment Authority e il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala. Nel terzo trimestre 2020 la XPeng ha venduto 8578 veicoli.Il fatturato è di circa 3,293 miliardi di dollari.