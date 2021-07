XPeng debutta a Hong Kong ma non brilla il giorno dopo l’offensiva del governo

3' di lettura

Il costruttore di auto elettriche XPeng, da molti indicato come un clone di Tesla, non si è giovato dei dati strepitosi di giugno, con vendite in crescita del 600% anno su anno e del 440% trimestre su trimestre. Sempre tenendo conto del fatto che parliamo ancora di numeri piccoli, rispettivamente 6.500 e 17mila vetture per i due modelli sul mercato, una berlina, la P7, e un suv, il G3s. Ad aprile è stata presentata la berlina P5, che offre la guida assistita con tecnologia lidar (sarà venduta da ...