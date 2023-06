La Xpeng G9 è enduto al momento in Danimarca, Norvegia, Olanda e Svezia, con prezzi a partire da circa 55.000 euro. Si tratta di un suv elettrico della Casa di Guangzhou che sta già collezionando molti ordini in Europa. Lungo 4,89 metri, è proposto in diverse varianti con al top di gamma quella a trazione integrale 650X Launch Edition dotata di due motori per una potenza totale di 404 kW pari a 550 cv a fronte di uno 0-100 in soli 3,9 secondi. Il modello può contare, inoltre, su diversi tipi di batterie ed ha un'autonomia fino a 700 Km. Tra le caratteristiche dello Xpeng G9 c'è anche il sistema di ricarica fra i più veloci al mondo. Supporta una potenza fino a 480 kW e in appena 5 minuti è in grado di accumulare energia sufficiente a percorrere 200 km.

10/12 12/12 Menu