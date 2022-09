Yadea C1S Pro

Distribuito in Italia dal Gruppo Padana Sviluppo che da anni si occupa di Kymco, il C1S Pro è prodotto da Yadea, azienda cinese nata nel 1997 e leader nel settore dei veicoli a due ruote elettrici (oltre 10 milioni di scooter venduti in tutto il mondo nel 2021). È uno scooter molto leggero e compatto, essendo lungo solo 179 cm: la sella, bassa, è vicina alla pedana e costringe i più alti a viaggiare con le gambe piegate. Il CS1 Pro ha una doppia batteria posta sotto la pedana: si possono estrarre, sfilandole una alla volta (il procedimento è un po' macchinoso), per ricaricarle a casa o in ufficio, oppure collegare direttamente il cavo alla presa posta davanti alla sella. Nel sottosella entra un casco jet, mentre nel retroscudo troviamo un vano (entra una bottiglia d'acqua da mezzo litro) e un gancio a cui appendere una borsa o lo zainetto. Abbiamo poi cavalletto centrale e laterale, una presa Usb per il cellulare, un sistema di antifurto, cruise control, retromarcia e sistema di accensione keyless. Due le modalità di guida: Eco e Sport, con la seconda che consente di toccare la velocità massima di circa 90 km/h. Su strada lo scooter è brillante in modalità Sport, ha una frenata rigenerativa appena accennata e in città si guida come una bicicletta tanto è agile; i due dischi dell'impianto frenante faticano un po' a fermare il C1S Pro, specie se si è in due.



Potenza: 6 kW

Peso: 83 kg

Autonomia: 107 km

Velocità massima: 80 km/h

Prezzo: 4.700 euro



