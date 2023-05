Yaletown e l’Olympic Village vibranti e trendy

Innovatori del food e interpreti del fashion sportivo. start upper scientifici e tecnologici rendono decisamente vibrante l'atmosfera che si respira nella metropoli canadese rilanciata dall'Expo e dalle Olimpiadi Invernali. Il primo posto in cui andare per tastarla sono Yaletown e l'Olympic Village: ex depositi portuali i primi, complesso di alloggi per gli atleti partecipanti ai Giochi Invernali del 2010 il secondo, tra micro birrerie alla moda, in particolare l'ex fabbrica di sale Salt e ristoranti farm-to-table quali Tractor, richiamano giovani e adulti che vogliono assaggiare la bevanda al malto fatta sul posto e i piatti preparati con i prodotti freschi degli agricoltori locali. Siamo prossimi a False Creek in cui svettano palazzi in vetro e acciaio che però a Vancouver sembrano meno aggressivi esteticamente rispetto alle vicine città degli Stati Uniti.

