Yamaha: arrivano le nuove Supersport YZF-R1M 2020 e YZF-R1

Un nuovo sistema EBM (Engine Brake Management) consente inoltre di scegliere tra tre livelli di forza di frenata del motore in base alle proprie preferenze individuali o alla situazione di guida su strada o su pista. Entrambe le impostazioni BC ed EBM sono regolabili tramite il controller Yamaha Ride Control (YRC) mentre tramite l'app per smartphone (solo Android) o per tablet (Android e iOS). Y-TRAC Yamaha è possibile analizzare e confrontare ogni aspetto della moto, dal regime motore all'angolo di piega, fino all'accelerazione, e di controllare anche lo stato di attivazione di vari controlli elettronici.



Sospensioni migliorate

La sospensione posteriore Öhlins Electronic Racing Suspension (ERS) è stata una delle caratteristiche principali delle prestazioni del telaio del R1. Per la versione YZF-R1M 2020 Yamaha ha previsto una nuova forcella anteriore pressurizzata NPX che presenta una bombola di gas integrata nella staffa dell'asse della forcella anteriore che va ad aggiungersi alle regolazioni dell'ammortizzatore posteriore modificate.

La YZF-R1 riceve anch'essa dei miglioramenti delle prestazioni delle sospensioni grazie a una nuova forcella anteriore Kayaba con un nuovo design interno a spessore e un ammortizzatore KYB con impostazioni interne riviste. Insieme, le modifiche comportano adattamento delle sospensioni più regolare associato a una migliore sensazione di contatto e di aderenza alla strada.



Telaio confortevole

Il telaio ridisegnato contribuisce a prestazioni di qualità superiore e una posizione di guida più confortevole per il pilota. Il nuovo design crea un aumento del 5% in termini di efficienza aerodinamica, riducendo al contempo il rumore del vento e la pressione sul pilota quando è in “piega”. Il miglioramento del comfort deriva da sezioni laterali più lisce dove le gambe entrano in contatto con la moto. La R1M 2020 riceve anche un codone in fibra di carbonio per accompagnare la carena e il parafango anteriore, anch'essi realizzati con lo stesso materiale.



I nuovi fari gemellati a LED, leggeri e compatti, ottimizzano l'illuminazione per abbaglianti e anabbaglianti e si combinano con lo stile del corpo ridisegnato per creare un nuovo frontale che simboleggia la prossima generazione del design della Serie R.



La nuova YZF-R1M 2020 sarà inizialmente disponibile in quantità limitata esclusivamente attraverso il sistema di prenotazione online Yamaha che entrerà in vigore dal 25 luglio. I colori previsti per la carena in fibra di carbonio sono Silver Blu Carbon BWM2/Carbon. Yamaha sarà disponibile nei colori Yamaha Blue DPBMC e Tech Black SMX/MBL2 da settembre 2019.