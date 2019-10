Yamaha, il futuro al Tokyo Motor Show 2019 La casa dei tre diapason anticipa le novità del salone giapponese di Federico Cociancich

4' di lettura

Yamaha ha scelto il Tokyo Motor Show (che si terrà al Tokyo Big Sight da giovedì 24 ottobre a lunedì 4 Novembre) per presentare diverse anteprime mondiali e modelli inediti in Giappone. Seguendo il claim “Il meglio deve ancora venire”, la Casa dei tre diapason presenterà novità che spaziano dalle moto, ai Leaning Multi-Wheelers (LMW), ai veicoli elettrici per il commuting, alle biciclette a pedalata assistita, fino alle soluzioni per la guida autonoma senza conducente.

Lo stand Yamaha ospiterà in totale ben 18 modelli, tra cui concept che illustrano gli sviluppi tecnologici del brand, alcuni dei quali orientati al 2030, secondo la visione a lungo termine denominata “ART of Human possibilities”.

Tra le anteprime mondiali più interessanti il concept Land Link: un veicolo a guida autonoma capace di muoversi liberamente in spazi aperti grazie a sensori che monitorano l'ambiente. Basato sul concetto “Inter-Responsive Link”, una ricognizione basata sull'Intelligenza Artificiale, può decidere in autonomia il proprio percorso in modo indipendente ed evitare automaticamente gli ostacoli rilevati sulla sua strada. Ognuna delle quattro ruote può sterzare e muoversi in modo indipendente, offrendo al modello una estrema capacità di movimento in qualsiasi direzione e consentendogli di lavorare accanto alle persone in totale sicurezza.

Sempre in anteprima mondiale, due prototipi di scooter elettrici pensati per il trasporto urbano, E01 ed E02 ed una eBike. E01 è un urban commuter caratterizzato da un design che mette in evidenza una nuova generazione di stile sportivo e un'erogazione di potenza paragonabile a quella di uno scooter da 125 cc. Compatibile con la ricarica rapida, è in grado di offrire una notevole autonomia e un grande comfort nei percorsi cittadini. E02 è invece uno mezzo per il commuting di ultima generazione, con un'erogazione di potenza paragonabile a quella di uno scooter da 50 cc. Dotato di una struttura compatta, leggera e facile da guidare, ha una batteria che può essere facilmente rimossa. Offre la guida fluida e silenziosa tipica degli EV, aumentando il valore della mobilità elettrica con l'aggiunta del divertimento e della familiarità immediata nella guida.

L'e-bike YPJ-YZ è stata invece disegnata con il look di una moto da competizione e vuole proporre un'esperienza di guida divertente, stimolante e fuori dell'ordinario. Il design a masse centralizzate suggerisce l'approccio ingegneristico vicino a quello delle YZ Series, motocross da competizione (la concentrazione del peso vicino al baricentro del veicolo migliora la maneggevolezza), mentre la trave discendente del telaio si divide in due per incorporare la batteria, con un layout molto particolare.