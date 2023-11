Yamaha Mt-09, come cambia e quanto costa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono oltre 385mila i modelli Mt venduti in tutta Europa nei 10 anni di storia di questo modello che ha contribuito a rivoluzionare un filone nel mondo delle moto, quello delle hyper naked. Per il 2024 il modello Mt-09 si dota di nuove modalità Yamaha ride control (Yrc) che consentono ai piloti di massimizzare le prestazioni del tre cilindri Cp3 da 890 cc da 119 cv, scegliendo le caratteristiche di potenza del motore e modificando il grado di assistenza dei vari sistemi elettronici di assistenza (controllo di trazione, controllo dello slittamento eccetera).

Riding mode da pista

La versioneSp,oltre alle modalità Sport, Street, Rain e Custom (riviste per il nuovo modello), dispone ora della modalità Track che consente al pilota di personalizzare quattro altri riding mode per adattarsi a determinate situazioni nel circuito o a condizioni particolari. Le singole modalità Track consentono setting più sofisticati e specifici, compresa la possibilità di scegliere tra due funzioni di Gestione del freno motore e la possibilità di modificare il livello del Controllo freni; inoltre, i piloti hanno anche la possibilità di togliere l'Abs al posteriore per migliorare ulteriormente le prestazioni in pista. Ogni modalità può essere modificata tramite l'app MyRide oppure direttamente dal menu del cruscotto, costituito da un nuovo display Tft da 5".

Ciclistica racing

Sempre per la Sp arrivano novità anche per la ciclistica. La forcella Kayaba con steli da 41 mm sfoggia un trattamento Dlc (Diamond Like Carbon) con una finitura color oro che ne migliora la scorrevolezza; inoltre, ha una nuova taratura di base ed è completamente regolabile. Il monoammortizzatore Öhlins, invece, guadagna una molla più rigida per migliorare la stabilità nella guida sportiva (Yamaha promette anche più capacità di smorzamento per migliorare il comfort). Infine, la Mt-09 Sp riceve nuove pinze freno anteriori monoblocco Brembo Stylema e la Smart Key System per avviare il motore tenendo la chiave in tasca.

Disponibilità e prezzo

La nuova Yamaha Mt-09 Sp, così come la versione da 35 kW, sarà disponibile dal maggio 2024, a 13.099 euro.