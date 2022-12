Yamaha Ténéré 700 (2.714 immatricolazioni)

Porta un nome storico per il marchio nipponico e monta un bicilindrico frontemarcia di 698 cc derivato da quello della naked Mt-07, modificato per adattarsi alla guida in fuoristrada (con anche rapporti del cambio più corti): sfoggia un'erogazione corposa ma fluida. Nasce per chi cerca l’offroad impegnativo e la ciclistica è adeguata: telaio a doppia culla in acciaio, ABS disinseribile e sospensioni Kayaba (mono con controllo da remoto abbinato a un forcellone in alluminio e forcella regolabile con steli da 43 mm e corsa di ben 210 mm). La strumentazione con sviluppo in verticale richiama le moto da gara. Pur essendo una vera enduro, su strada è precisa e rigorosa.

