Yamaha Ténéré 700 Explore

Si apre ai lunghi viaggi la Yamaha Ténéré 700 nella versione Explore Edition che pone l’accento sul comfort sulle lunghe distanze e sulla capacità di carico. In questa versione l’enduro giapponese guadagna nuovi cerchi a raggi in alluminio anodizzato, una forcella Kyb e un mono con 20 mm in meno di escursione rispetto alla versione base in modo da abbassare la sella, ora a 860 mm da terra per salire più agevolmente rispetto agli 875 della Ténéré 700, un ampio parabrezza, il telaietto per le borse laterali con la possibilità di scegliere tra le rigide o le morbide. La Ténéré 700 Explore sarà disponibile da gennaio 2024 a poco meno di 12mila euro.

7/11 9/11 Menu