Yamaha Tmax (5.650 immatricolazioni)

Il primo maxiscooter è al sesto posto, una posizione significativa per un modello che da anni è vendutissimo e amato dagli appassionati, nonostante il prezzo non proprio contenuto: oggi sfiora i 14mila euro. Caratterizzato da sempre da un'indole sportiva, il Tmax offre una posizione di guida grintosa, con schienale regolabile per il pilota e il manubrio leggermente avanzato, perfetta per quando si vuole andare veloci. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 valvole per cilindro da 562 cc con una potenza di 48 cv e due mappature (Touring e Sport); di serie è il controllo di trazione che evita il rischio di perdite di aderenza in accelerazione. La ciclistica è da moto: telaio in alluminio, forcella a steli rovesciati, monoammortizzatore con leveraggio progressivo e impianto frenante con pinze radiali. L'ultima versione monta un cruscotto Tft a colori da 7 pollici che si connette allo smartphone. Non elevata la capacità di carico: nel sottosella entra un casco integrale, mentre il tunnel centrale limita le possibilità di carico



