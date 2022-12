Yamaha Tracer 9 (1.970 immatricolazioni)

Disponibile anche in versione Gt con valige laterali, la Tracer 9 è l'unica esponente della categoria Sport-Touring in classifica, anche se lo è a modo suo, strizzando l'occhio alle crossover. La Tracer 9 monta due ruote da 17” e un tre cilindri di 890 cc da 119 cv abbinato a un telaio perimetrale Deltabox in alluminio, materiale che compone anche il forcellone. Completa la dotazione elettronica con una piattaforma inerziale a 6 assi che permette di avere Abs e controllo di trazione di tipo cornering, settati in base alle quattro mappature del motore, oltre a vari sistemi di controllo (dello slittamento laterale del posteriore e dell'impennata). Pedane, sella e manubrio sono tutti regolabili: la sella, in particolare, è impostabile su due altezze, 81 e 83 cm. Comodo, infine, il parabrezza: è regolabile in altezza anche in movimento, tramite il comando posto dietro la strumentazione. Il listino parte da poco più di 12mila euro.

