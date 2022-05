Yamaha Tricity 125 e 155, l’aggiornamento 2022 porta un motore Euro 5

Ascolta la versione audio dell'articolo

Yamaha Tricity, per il 2022 e per entrambe le versioni, porta in dote il motore monocilindrico Blue Core, raffreddato a liquido, conforme alla normativa Euro 5 e con tecnologia Variable Valve Actuation che assicura una migliore risposta e di conseguenza un guida più fluida e meno emissioni. Presente anche il sistema Start&Stop. La potenza del Trinity dichiarata di 9 CV a 7.500 con 11,7 Nm di coppia a 7.250 giri / min, mentre si si sale a 11,1 kW a 8.000 giri/m per la versione da 155 cc.

Entrambi i nuovi Tricity utilizzano uno sterzo Ackermann LMW (Leaning Multi Wheel) già proposto da Yamaha sul modello da 30cc, che ora quindi debutta sui fratelli minori. Il comfort di guida e la stabilità sono aumentati grazie a un telaio ridisegnato mentre i doppi ammortizzatori rivisti nella parte posteriore offrono una guida ancora più semplice anche quando l'asfalto non è dei migliori.



Il Tricity 125 è dotato dI due dischi freno anteriori da 220 mm di diametro e una singola unità posteriore da 230 mm con sistema UBS (Unified Braking System) Yamaha, conosciuta anche come frenata combinata. Piccole differenze per il modello 155 in questo specifico comparto, utilizza gli stessi dischi ma in più è dotato di ASB di serie e freno di stazionamento peso del Tricity 125 è di 156 kg, con 7,2 litri di carburante nel serbatoio.L’altezza del sedile è fissata a 780 mm e e sotto di esso si trova uno spazio di stivaggio abbastanza grande per un singolo casco integrale, completato da un vano portaoggetti all’interno del retroscudo. Il Tricity 155 in più, in questo vano, integra una porta USB per alimentare vari dispositivi elettronici. Il quadro strumenti LCD monocromatico è dotato di connettività Bluetooth per abbinarci uno smartphone tramite l’app MyRide di Yamaha.Altre comodità di guida includono l’illuminazione a LED, l’avvio senza chiave e un’area della pedana più ampia per rendere più confortevole la guida. Arrivano anche nuove due nuove colorazioni per entrambi i modelli Petrol Blue e Sand Gray, a cui si aggiunge la classica Matt Grey.ll Tricity 125 sarà disponibile a partire da agosto 2022, al prezzo di listino 4.299 f.c mentre il Tricity 155 da settembre 2022 al prezzo di listino 4.799 f.c.